Bozok’tan, Selanik çıkartması

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı başkanlığında üniversite öğrencileri, Selanik’te Atatürk'ün Doğduğu Evi ziyaret etti. Milli Mücadele'nin 100’üncü yılında ‘hikayenin başladığı’ mekana hayran kaldı. Kalaycı, ‘Öğrencilerimle birlikte bir dünya liderinin hayata merhaba dediği evdeydik. Yunanistan'da, Selanik'te! Öyle anlamlı bir güne denk gelmişti ki tam 100’üncü yılda binlerce hatta milyonlarca Türk vatandaşını temsil ederek gittik. Mütevazı, bilgili, çağdaş, devrimci, dindar aynı zamanda da herkes tarafından sevilen bir de üzerine dünya lideri olabilen bir büyük Türk' ün yolundan gitmek ne kadar kutlu tarif edemem. O eve adım attığımda düğümlenen boğazımı, O'nun doğduğu odaya girdiğimde süzülen yaşlarımı, babası Ali Rıza Bey' in dikip Ata'mın altında oynadığı ağaca dokunduğumda hissettiklerimi anlatamam! Tarifi, izahı yok bu sevginin ve dahi saygının. Tarifi yok milletine bağlı olarak yetişip, bir eğitimci olarak yaşamını sürdürerek Atatürk aşığı öğrencileri ile huzura çıkmanın!’ diyerek, duygularını özetlemeye çalıştı.