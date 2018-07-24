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Bozok’tan protesto

BOZOK Üniversitesi Senatosu, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasasını kınadı.

Bozok’tan protesto

BOZOK Üniversitesi Senatosu, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasasını kınadı.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Bozok’tan protesto

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, senato öncesinde kınama kararını senato üyelerine okudu. Karacabey, ‘’İsrail Parlamentosu’nda çok az bir oy farkıyla kabul edilen ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler’in yasal ve ahlaki sistemleriyle çalışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir’’ dedi.

Karacabey, yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanmasının ise, yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma, çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşları için de kabul edilebilir nitelikte olmadığının altını çizdi. Karacabey, ‘’Bilim insanları olarak, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmayı ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmayı amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz’’ diye konuştu.

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