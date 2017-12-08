Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106448
ALTIN
155.045
DOLAR
3.8563
STERLİN
5.2092
EURO
4.5464

-Bozok’tan kınama

BOZOK Üniversitesi Senatosu, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını kınadı.

-Bozok’tan kınama

BOZOK Üniversitesi Senatosu, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını kınadı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
5 Okunma
-Bozok’tan kınama

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, senato öncesinde kınama kararını senato üyelerine okudu.
Bozok Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma, Tel-Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını üzüntü ve endişeyle karşıladıklarının altını çizdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
-İŞKUR Köy Okullarında
-İŞKUR Köy Okullarında
-Şüpheli çanta korkuttu
-Şüpheli çanta korkuttu
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Metruk binalar yıkıldı
Metruk binalar yıkıldı
Tokat’a ziyaret
Tokat’a ziyaret

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim