-Bozok’tan kınama

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, senato öncesinde kınama kararını senato üyelerine okudu.
Bozok Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma, Tel-Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını üzüntü ve endişeyle karşıladıklarının altını çizdi.
08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, senato öncesinde kınama kararını senato üyelerine okudu.
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