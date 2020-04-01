Bozok’tan festivale

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın yönettiği ‘Nakba’ adlı film İngiltere’deki film festivalinde katılacak. İngiltere’nin Cambridge merkezli Balık Art’s Film Vakfı tarafından düzenlenen Anadolu’nun Tadı- Türkiye’den Filmler adlı film festivalinde ‘Genç Kan’ kategorisi seçkisine kabul edilen film, Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan festivalde sinema severlerin beğenisine sunulacak.