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BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Ulusal Aydın Boysan Proje fikri yarışmasında başarılı oldu.

06 Temmuz 2021 Salı 00:17
BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA

Üniversite öğrencileri, ‘Sınırları Kaldırmak: Kavuşmak’ temalı Ulusal Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmasında, ‘Doğanın Asla Ayrılmayan İkilisi Yeşil ve Mavinin Dikişleri’ temalı projeleri ile değerlendirme jürisi tarafından ‘Eşdeğer’ ödüle layık görüldü. Rize Fındıklı Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri tarafından düzenlenen, Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere deniz ile kent arasındaki sınırları kaldırmak, kentlilerin denizle buluşmasını sağlayacak projeler elde etmek üzere hazırlanan Ulusal Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmasına Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenciler katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda projenin anlatım dili, kentin tarihinden ve yörenin geleneksel dokusundan yola çıkarak yapılan analizler, fiziksel anlamda yapılan müdahalelerin yanında kavramsal ve tematik anlamda da soyut değerler üzerinden ilişkiler tanımlamaya çalışılmış olması olumlu bulundu. Yozgat Mimarlık Bölümü öğrencilerimizden Muhammed Emin Demirtaş, Kübra Kirman, Aslı Gürcan, Samed Erkam Şen ‘Doğanın Asla Ayrılmayan İkilisi Yeşil ve Mavinin Dikişleri’ temalı projeleri ile ‘Eşdeğer’ ödüle layık görüldü. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, mimarların bir kenti inşa etmek dışında, o kenti güzelleştirmek, insanların faydasına sunmak gibi bir misyonu taşıdığını ifade etti. Karadağ, ‘’Hepimizin içinde yaşadığı çağa karşı sorumlulukları var. Mimarlık alanı ise bu sorumluluk alanlarının en önemlilerinden birisi. Hazırladıkları projeler ile aldıkları eğitimin hakkını vererek ödüle layık görülen Mimarlık Bölümü öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum’’ dedi.

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Bozok’tan Bir Başarı Daha
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