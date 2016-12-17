Bozok’ta tiyatro

Bozok Üniversitesi öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi, Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kıvanç Sarıgül yönetiminde ''Hicran'' adlı müzikal tiyatro oyununu ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarında da sahneye koyacak.

İzleyicinin büyük beğenisi kazanarak ayakta alkışladığı tiyatro gösterisine Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ve Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ziya Saydam, öğrenciler katıldı.

Gösteriden sonra Belediye Başkan Yardımcı Talip Karslıoğlu, Kıvanç Sarıgül ve Hakan Büyükbay’a başarılarından dolayı plaket vererek tiyatro oyuncularından Ahmet Uzun ve Gaye Doğan’ı Belediye Konservatuarı’na davet etti.