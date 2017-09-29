Bozok’ta Tıbbi eğitim!

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve TUCRİN tarafından verilen eğitime Bozok Üniversitesi ile diğer üniversitelerden 70 kişinin katılım sağladığı bildirildi. Klinik Araştırmalar Etik Kurullarında görevli olan ya da olmayı planlayanlar ile Klinik Araştırma yapan herkesin katılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayça Çakmak’ın açılış konuşması ile başladı. Çakmak şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi, Üniversitelerin başlıca görevlerinden biri bilgi üretmektir. Bilgi üretimi için araştırma yapmak, araştırma yapabilmek için ise, yeterli bilgi donanım ve beceriye sahip olmak ve bunun yanı sıra mevzuata göre bu konuda yeterli eğitim aldığımızı gösteren belge, sertifikalara sahip olmak gerekmektedir. Aksi takdirde, ne etik kurul oluşturabiliyoruz ne de araştırma yapabilmek için gerekli izinleri alabiliyoruz. Bozok Üniversitemizde bu eğitime çok ihtiyaç vardı. Sayın Rektörüm Prof. Dr. Salih Karacabey’in desteği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Hocalarım, başta Yeşim Tunçok Hocam olmak üzere, hocalarımın desteği ile bu eğitimi organize etmiş ve burada toplanmış bulunuyoruz. Kendilerine destekleri için çok teşekkür ediyorum.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve TUCRİN müdürü Prof. Dr. Yeşim Tunçok ise konuşmasında Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Temel Klinik Araştırma Eğitimi ile, İyi Klinik Uygulamaları kılavuzuna göre araştırmanın taraflarına temel bilgi ve becerileri edindirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Teorik derslerin yanı sıra uygulamaların yapılacağı eğitim programı kapsamında katılımcılarla interaktif bir eğitim sürdüreceklerini belirten Prof. Dr. Yeşim Tunçok, eğitime çevre illerden de katılım olduğunu ve Hitit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’nden olmak üzere 70 kişinin katılım gerçekleştireceğini söyledi. Yönetmelik gereği etik kurul üyesi olabilmek için bu eğitimin alınması gerektiğine değinen Prof. Dr. Yeşim Tunçok, “Uluslararası klinik araştırmalarda bu eğitim belgesine sahip olan araştırmacılar tercih nedeni olmaktadır. Bu eğitim ile tüm klinik araştırmalar daha bilinçli bir şekilde ve en güncel bilgiler ile yürütülebilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Yeşim Tunçok, yaptığı konuşmada Bozok Üniversitesi tarafından çok iyi ağırlanmaktan çok mutlu olduklarını, eğitimden bir gün önce gerçekleştirilen Hitit Başkenti Hattuşaş’a olan geziden çok memnun kaldıklarını ve gezide bilgi ve katkılarını esirgemeyen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın’a teşekkürlerini bir kez daha iletmek istediklerini sözlerine ekledi.

Üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin bilgi üretmek olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar da, “Bilgi üretirken, araştırma yaparken dikkatli olmakta yarar var. Laboratuvar ve teorik çalışmalarda bazen hatalar yapılıyor ve yanlış bilgi üretiliyor. O yüzden bilgiyi üretirken dikkatli olmak gerekiyor. Ben Üniversitemizde düzenlenen Temel Klinik Araştırma (İyi Klinik Uygulama) Eğitimi’nin çok faydalı olacağına ve amacına ulaşacağını inanıyor, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan eğitimde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan Uzm. Eczacı Mehtap Öztürk, Uzm. Eczacı Burcu Suna ve Mühendis Cengiz Kaya tarafından Klinik Araştırmalarda mevzuat hakkında bilgi verildi. Eğitime 6 Profesör, 3 Doçent, 47 Yardımcı Doçent, 6 Araştırma Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi, 3 Lisans ve lisansüstü öğrenci ile 1 Avukat ve 1 Yüksek mühendis katılım gerçekleştirdi. Bir gün süren eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda tüm katılımcılar başarı belgesini almaya hak kazandılar ve ardından tüm katılımcılara başarı belgeleri, eğitici ve konuşmacılara ise teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.