Bozok’ta kutlandı

Bozok İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleşen kutlama etkinliğine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapan Yusuf Yazıcı, üç kıtada hüküm sürmüş, medeniyetin timsali olmuş ecdadımıza ve vatanımıza karşı, emperyalist güçlerin ittifakı ile Birinci Dünya Savaşı ve akabinde yapılan saldırı ve işgallerin, Anadolu’da bağımsızlık sevdasının yeniden alevlenmesine sebep olduğunu söyledi.

Yazıcı, “Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş mücadelesi başlamıştır. TBMM’nin açılması ise milli egemenliğin kurumsal nişanesi olmuştur” diyerek tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Etkinlikte şiirler okundu, minik öğrenciler halk oyunları gösterileri ve sportif gösteriler sundu. Program müzik öğretmenlerinin mini konseri ve okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

