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Bozok’ta devir teslim

17 Aralık 2016 Cumartesi 04:40
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Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde devir teslim töreni gerçekleşti.

Bozok’ta devir teslim
Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in uhdesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevi, düzenlenen devir teslim töreni ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’a teslim edildi.  
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleştirilen ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İlhami Yiğit ve Doç. Dr. Hamza Kemal Akyıldız’ın da hazır bulunduğu devir teslim törenine ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey: “Hocamızın deneyim ve tecrübelerine dayanarak uhdemde olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini kendilerine teslim ediyorum. Fakültemiz ve şehrimiz için faydalı işler yapacağı konusunda inancımız tam. Mimarlık Bölümü'nü güçlü bir akademik kadro ile müstakil bir fakülte yapma yönünde kendisinden özel bir ricam oldu. İnşallah bu niyetimiz en kısa sürede gerçekleşir. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini Rektörümüzden teslim alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar; “Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte fakültemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu. 

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