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Bozok’ta akademik kadro fidan dikimi yaptı

Yozgat Bozok Üniversitesinde Akademisyenler, öğrencilerle birlikte kampüs yerleşkesine fidan dikti.

12 Kasım 2021 Cuma 00:28
Bozok’ta akademik kadro fidan dikimi yaptı

Fidan dikim etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz,  Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, akademik ve idari personel ile öğrenciler hazır bulundu. ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası ile başlatılan fidan dikme etkinliğinde konuşan Karadağ, 81 ilde eş zamanlı saat 11.11’de “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası ile başlatılan fidan dikme etkinliğinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Yeşile ve tabiata çok büyük değer ve önem veren bir dinin ve medeniyetin mensuplarıyız. Biz esasında torunlarımıza bir emanet bırakacağız. Bu emanet de yemyeşil bir dünya ve Türkiye olmalı.  Her açıdan tabiatı ve çevreyi korumamız gerekiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kampüsümüzü daha yaşanılabilir kılmak ve yeşil bir örtüye büründürmek için gayret sarf ediyoruz. Kampüsümüzü fidanlara can suyu vererek, gönlümüz ve yüreğimizle yeşillendireceğiz.  Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi bu duyarlılığa ve çevre bilincine sahip. Bu açıdan daha yaşanılabilir bir çevre ve dünyamızın geleceğe daha sağlıklı aktarılması için kesinlikle yeşili korumamız lazım. Bulduğumuz her fırsatta fidanları toprakla buluşturmamız gerekiyor. İnşallah dikilen fidanlarla Yozgat Bozok Üniversitesi hem doğu hem batı kampüsü ile çok daha yeşil bir alana kavuşacaktır.” diye konuştu.

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