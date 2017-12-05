-BOZOKSPOR’DA YÜZLER GÜLÜYOR

Rakip kalelere 248 gol atan kırmızı siyahlılar kalesinde de 287 gol gördü. Kırmızı siyahlı temsilcimiz, deplasmanda aldığı Köyceğiz Belediyespor galibiyetinin ardından Tokat Gençlikspor ile kendi sahasında karşılaştı. Zaman zaman sıkıntılı anlar yaşayan kırmızı siyahlılar rakibini 40-37 mağlup ederek üst sıralar için umutlandı. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, iki haftadır kazandıklarını hatırlatarak, alınan galibiyetin takıma moral getirdiğini söyledi.

Doğan, Köyceğiz deplasmanında takımın iyi mücadele ederek farklı kazandığına vurgu yaparak, bu maçın anlam kazanabilmesi için Tokat maçının kazanılması gerektiğini vurguladı. Doğan, Tokat karşısında takımın genel anlamda iyi oyun sergilediğini dile getirerek, ancak son dakikalarda anlamsız bir rehavet içerisine girildiğini ifade etti. Zorlu maçta sıkıntılar yaşansa da kazandıklarını belirten Doğan, “Amacımız üst sıralara tutunmak. Karakterli oyuncu grubuna sahibiz. İyi niyetle takım için mücadele veriyorlar. Haftayı dinlenerek geçireceğiz. Eksiklerimizi kapatmak için fırsatı değerlendireceğiz” dedi.