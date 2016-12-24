‘Bozokcan’ Çevre bilincini öğretiyor

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak, çevreyle ilgili sorunlara dikkat çekmek ve katı atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje, kahraman çevreci Bozokcan ile hayat bulacak.





Projenin çıkış amacını dile getiren Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürü Ayça Durak Yılmaz, “Toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesini sağlanmak istiyoruz. Ayrıca doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması ve çevre sorunları karşısında çözümler üretilebilmesi amacıyla bu projemiz ortaya çıktı” dedi.





Çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine değinen Yılmaz, “Çevrenin korunması canlı yaşamı için çok önemli ve değerlidir. Bu nedenle bireylere çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamalı, onları çevreyi seven kişilere dönüştürmeliyiz. Bu kapsamda daha önceki senelerde başladığımız ve çok güzel geri dönüşler aldığımız “Okullarda Çevre Eğitimi” projemize, bu sene de Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü’nün resmi maskotu olan Bozokcan’la devam edeceğiz. Bozokcan ile öğrencilere eğlenceli bir şekilde çevre bilinci aşılanacak ve proje kapsamında öğrencilerin büyük bir ilgiyle izleyecekleri sunumlarda; çevre kirliliği, çevrenin korunması, ambalaj atıklarının neler olduğu, geri kazanımın önemi, kaynağında ayrı toplamanın önemi konularında bilgiler verilecek. Çocuklarımızın birer çevre gönüllüsü olarak, bundan sonra daha bilinçli, dikkatli, hassas olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.





Yılmaz son olarak ise “Öğrenmenin yanı sıra eğlenme imkanı bulan öğrencilerimize Bozokcan temalı; renkli ve keyifli anlatımıyla hazırlanan Çevre Eğitim Kitabı, boyama kitabı, tişört, şapka, geri dönüşüm malzemesinden yapılmış bloknot, kalem, anahtarlık ve benzeri hediyeler dağıtılacaktır. Bunların yanı sıra eğitim verilecek olan okullara da yine Bozokcan teması olan basket potalı geri dönüşüm kafesleri hediye edilecek” açıklamalarına yer verdi.



