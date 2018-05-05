Bozok’a TANAP hibesi

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları, 1. Hibe Çağrısı kapsamında hazırlanan Malzeme Test Laboratuvarı Kurulması Projesi (MATEL) hibe desteği almaya hak kazandı. Yapılan değerlendirme sonucu 1.4 milyon lira destek almaya hak kazanan MATEL için hibe sözleşmesi Ankara’da imzalandı. Proje için Hibe Sözleşmesi, 3 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen törenle imzalandı. İmza töreninde TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, proje ekibine teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’ı ve tüm proje ekibini başarılarından dolayı kutladı. Prof. Dr. Karacabey, proje kapsamında kurulacak olan test laboratuvarının öğrencilerin eğitim kalitesini daha yukarı taşımasının yanında bölgenin kalkınmasında gerekli olan etkin insan kaynağı potansiyelinin arttırılmasında ve il sanayisinin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Kemal Akyıldız, TANAP tarafından sağlanacak hibe desteği ile Bozok Üniversitesi bünyesine dahil edilecek olan “Malzeme Test Laboratuvarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin malzemelerin mekanik testlerini bizzat kendilerinin gerçekleştireceklerini ayrıca akademisyenlerinin yapacağı çalışmalar ile üniversite bünyesindeki ARGE çalışmalarının ve bölgede üniversite odaklı çalışmaların artmasında etkin rol oynayacağını belirtti.