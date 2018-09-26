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Bozok’a ödül

BOZOK Üniversitesi, Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında ‘en iyi ekip’ ödülüne layık görüldü.

Bozok’a ödül

BOZOK Üniversitesi, Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında ‘en iyi ekip’ ödülüne layık görüldü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Bozok’a ödül

Geleceğin mühendislerinin en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştığı Shell Eco-marathon Türkiye’ye 5 ülkeden 23 takım ve 350 öğrenci katıldı. Mühendislik, tasarım, inovasyon alanlarında gençlerin ufkunu açmak, alternatif enerji kaynakları alanında bilgilerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Shell Eco-marathon Türkiye, bu yıl dördüncü kez yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ortaklığıyla, İstanbul'da gerçekleştirilen yarışmada Bozok Üniversitesi de boy gösterdi. Shell Eco-marathon'a bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç ve Tunus'tan da öğrenciler katıldı. 19'u üniversite, 4'ü lise olmak üzere toplam 23 takım ve 350 öğrenci, en az enerji ile en fazla mesafeyi kat etmek için yarıştı. Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında şehir konsepti elektrikli bataryalı araçlar kategorisinde birinciliği kazanan Çukurova Üniversitesi Electromobile takımının 1.5 Adana isimli aracı, 1 liralık yakıtla 320 kilometre yol gidebildiği kaydedildi.  Yarışmada pist dışı ödüllerde, ‘En İyi Tasarım’ ödülü Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı'na verildi. ‘Teknik İnovasyon Ödülü’ Uludağ Üniversitesi UMAKİT, ‘Ekip Ruhu Ödülü’ Yozgat Bozok Üniversitesi 3M Elektro ve ‘Güvenlik Ödülü’ de Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 Project takımlarının oldu.

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