Bozok’a 5 milyon fidan

Bölge Müdürü Diltemiz, 2017 yılında hedefledikleri rakamlara ulaştıklarını, sadece 250 bin fidanın iklimsel nedenlerle dikilemediğini ifade etti. Diltemiz, Yozgat’ın, sorumluluk alanı içerisinde bulunan iller arasında en fazla ormanlık alana sahip illerin başında geldiğini hatırlattı. Diltemiz, Yozgat’ta 2017 yılında başlatılan, 14 milyon 994 bin lira tutarlı 6 adet projenin de bu kapsamda hayata geçtiğini aktararak, “Ayrıca yangın sonucu tahribat meydana gelen alanlarımızı da yeniden ağaçlandırdık” şeklinde konuştu.