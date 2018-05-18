Bozok yolunda çalışma

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları kapsamında Fen Lisesi kavşağı ile birlikte diğer kavşaklarda da düzenleme çalışması yapılacak. Karayolları ekipleri, E-88 Karayolu ile Atatürk Yolu'nun kesiştiği Kavşaktan Kredi Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Yurdu arasındaki kesimde çalışma yapması nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım, kontrollü sağlanıyor. Bu arada, Bozok Üniversitesi de yol çalışmalarının başlanıp, yolun trafiğe kapanmasını fırsata çevirip, bölgede dranaj çalışması başlattı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için çalışıldığı kaydedildi.