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Bozok yolunda çalışma

YOZGAT Şehir merkezinden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolundaki çalışmalar devam ederken, Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde de yenileme çalışması başlatıldı.

Bozok yolunda çalışma

YOZGAT Şehir merkezinden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolundaki çalışmalar devam ederken, Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde de yenileme çalışması başlatıldı.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Bozok yolunda çalışma

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları kapsamında Fen Lisesi kavşağı ile birlikte diğer kavşaklarda da düzenleme çalışması yapılacak. Karayolları ekipleri, E-88 Karayolu ile Atatürk Yolu'nun kesiştiği Kavşaktan Kredi Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Yurdu arasındaki kesimde çalışma yapması nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım, kontrollü sağlanıyor. Bu arada, Bozok Üniversitesi de yol çalışmalarının başlanıp, yolun trafiğe kapanmasını fırsata çevirip, bölgede dranaj çalışması başlattı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için çalışıldığı kaydedildi. 

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