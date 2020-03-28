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Bozok'ta yüz siperliği üretimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından sağlık çalışanlarını yeni tip korona virüsten korumak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.

28 Mart 2020 Cumartesi 03:05
Bozok'ta yüz siperliği üretimi

Okulda 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen yüz siperliği, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları başta olmak üzere talep eden sağlık kuruluşlarına gönderilecek. Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ferdi Gevrek, üretilen yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı personelin kullanımına sunulacağını belirtti.  Gevrek, "Ürettiğimiz yüz siperliği sağlık çalışanlarının yüzlerine herhangi bir damlacığın gelmesini engelliyor. Bu ürünü ilk etapta üniversitemizde görev yapan doktor ve yardımcı sağlık personelinin kullanımına sunacağız" dedi.

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Bozokta Yüz Siperliği üretimi
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