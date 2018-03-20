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Bozok şehitlerimizi andı

BOZOK Üniversitesi Müzik, Sanat, Tarih, Düşünce, İrfan Kültür ve Sanat Topluluğu, Yozgat Belediyesi’nin katkıları ile 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 103. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Bozok şehitlerimizi andı

BOZOK Üniversitesi Müzik, Sanat, Tarih, Düşünce, İrfan Kültür ve Sanat Topluluğu, Yozgat Belediyesi’nin katkıları ile 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 103. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenledi.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Bozok şehitlerimizi andı

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen program Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Rektör Yardımcısı Şenol Akın, daire müdürleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Çanakkale Destanı’nın anlatıldığı etkinlik, şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda, sinevizyon ile Çanakkale Şavaşı’nın görüntüleri gösterilerek 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, ''Çanakkale Geçilmez'' dedirten, genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlar bir kez daha anıldı.

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