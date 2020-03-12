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Bozok, projeye dahil edildi

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm’ Projesine dahil edildi.

12 Mart 2020 Perşembe 03:19
Bozok, projeye dahil edildi

YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında yapılacak iş birliği ile 5'i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin de dâhil olduğu 8 pilot üniversitede akademisyenlere ‘Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi’ konularında eğitimler verileceği bildirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 2015 yılından bu yana ‘Yeni YÖK’ olarak yükseköğretimde reform niteliğindeki çalışmaları daimi tekâmül esasında yürüttüklerini söyledi. Saraç, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesinin de bunlardan birisi olduğunun altını çizdi. Bu proje kapsamında, Anadolu'daki 16 üniversitede pilot bir çalışma ile bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenci ile 6 bin öğretim elemanının çeşitli dijital eğitim derslerini aldığını belirtti. Saraç, “Dünyada ve ülkemizde hızla artan şehirleşme oranı, yükseköğretime yoğun kitlesel talepleri oluşturuyor. Bütün bu sonuçlar yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

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BozokProjeye Dahil Edildi
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