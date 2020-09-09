Bozok OSB’ye ödenek

YOZGAT Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin ihalesinin ardından ödenek tahsisi de yapıldı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, daha önce ihalesi yapılan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin ödeneğinin çıkartıldığını duyurdu. Çelik, ‘’Sonuçlanan bu ihalenin ödeneğinin çıkartılmasında büyük desteği ve himayelerinden dolayı Yozgat İş Dünyası olarak değerli büyüğümüz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’e teşekkürlerimizi sunarız’’ dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın teşvik ve destekleriyle yerel üretimin canlandırılması, fabrikaların tedarik ağında karşılaştığı sorunları gidermek maksadıyla sürdürülen ‘Yozgat Tedarik Zinciri Projesi’ ile Yozgat OSB'de yüzde 90'ı aşan doluluk oranına erişildi. Yozgat-Alaca-Sorgun Yol Kavşağı Mevkii'nde yer alan proje, yapımı süren Yozgat Havalimanı'na 2,5, hızlı tren hattına 7, il merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta kurulacak. Bozok OSB'nin kurulacağı nokta aynı zamanda Çorum-Kayseri ve Ankara-Yozgat-Sivas E-88 kara yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Yer seçimi ve sınırlarının belirlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan ve 123 hektarlık alana sahip olacak projenin altyapı ihalesi daha önce yapılmıştı.