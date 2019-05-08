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Bozok, Medya Çalıştayına katıldı

TÜRKİYE Ulusal Ajansı ve Erasmus+ programı dahilinde Avrupa’ dan 6 katılımcı ülkenin ortaklığında Danimarka'da gerçekleştirilen ‘Medya: Sosyal Birlikte Anahtar Araçları’ adlı çalıştaya, Yozgat Bozok Üniversitesi de temsilci gönderdi.

Bozok, Medya Çalıştayına katıldı

TÜRKİYE Ulusal Ajansı ve Erasmus+ programı dahilinde Avrupa’ dan 6 katılımcı ülkenin ortaklığında Danimarka'da gerçekleştirilen ‘Medya: Sosyal Birlikte Anahtar Araçları’ adlı çalıştaya, Yozgat Bozok Üniversitesi de temsilci gönderdi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Bozok, Medya Çalıştayına katıldı

Projeye Türkiye’yi temsilen Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, Radyo Tv Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı katıldı. Çalıştayın daveti üzerine projeye dahil olan ve Nakba adlı kısa filmi izleyici ile buluşan Kalaycı, proje kapsamında medya sorunları, film festivalleri, dünya haber dilinde söylem konuları üzerine çalışmalara katıldı. Bir hafta süren çalıştay, Aarhus Global Media bünyesinde gerçekleştirildi. Yapılan sunumlar ve film gösterimlerinin haricinde 6 farklı Avrupa ülkesinden gelen katılımcılarla uluslararası bir radyo programı yayını da yapıldı.  Katılımcıların tüm masraflarının karşılandığı proje çeşitli kültürel ve sanatsal aktivitelerin düzenlenmesi ile devam etti.

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