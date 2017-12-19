-BOZOK MALINI SAHİPLENDİ

YERKÖY ilçesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 2002 yılında Meslek Yüksek Okulu yapılmak kaydı ile Kaymakamlık Köylere Hizmet Birliği’ne devri yapılan, Et ve Balık Kurumu’na ait 73 bin 116 metrekare alan, baka kurumları devredilmek istenince devreye giren Bozok Üniversitesi, ‘Taşınmazın üniversitemize devrinin yapılmasını istiyoruz’ talebinde bulundu.

HASTANE ve Kaymakamlık Lojmanı yapılmak üzere Hazine’ye devri yapılan taşınmaz üzerinde bulunan binalar yıktırıldı. Ancak, ‘çürük’ raporu verilen binanın temeli bir türlü sökülemedi. Binaların yıkımında da zor anlar yaşandı. Güçlükle duvarları yıkılan binanın temel betonları ise olduğu gibi bırakıldı.

ÖZELLEŞTİRME İdaresi tarafından sembollük bir bedelle Erciyes Üniversitesi’ne bağlı eğitim kurumu yapılması kaydı ile Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi yapılan 73 bin 116 metrekarelik alanla ilgili kararda dönemin Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’in imzası bulunuyor. Karara, Başbakan Yardımcısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bakanları Yılmaz Karakoyunlu ve Kemal Derviş, Maliye Bakanı Sümer Oral ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun da imzaları yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre, Yerköy ilçesindeki 73 bin 116 metrekarelik şartlı tahsisli alan, Kaymakamlık Köylere Hizmet Birliği tarafından Hazineye devrinin yapılması yönünde birlik yönetimi karar aldı. Hazineye devredilen alanın 53 dönümlük kısmına Hastane, 20 dönümlük kısmına ise Kaymakamlık Lojmanı yapılmasına yönelik çalışma başlattı. Arsa üzerinde bulunan binalar ‘çürük’ olduğu gerekçesiyle yıktırıldı.



Gelişmeleri yakından takip eden Bozok Üniversitesi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne başvuruda bulunarak, üniversitenin kuruluşu olmadan önce Erciyes Üniversitesine şartı tahsisi yapılan taşınmazın, Yozgat’ta bir üniversitenin kurulmasıyla yapılan devir arasında bulunduğunu, Köylere Hizmet Birliği’nin kullanımından alınarak, bedelsiz olarak devrinin yapılmasını istedi. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin talebi yerinde bularak, birlik tarafından Hazineye devir kararının iptal edilerek, arsanın gelişmekte olan Bozok Üniversitesi tarafından idari ve eğitim kurumlarına yönelik değerlendirmek üzere devrinin yapılması yönünde karar aldığı bildirildi. Kararın önümüzdeki günlerde taraflara tebliğ edileceği kaydedildi.

