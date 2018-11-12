Bozok, Malatya’da

Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı / Yönetmen öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Festival etkinliğinde birbirinden ünlü isimlerle tanışma imkanı bulup, söyleşiler ve birçok film gösteriminin yer aldıklarını kaydetti. Kalaycı, ‘’Her şeyden önce festivale üniversitemizi de dahil eden, Malatya Film Festivali Direktörü saygıdeğer abim Suat Köçer'e çok teşekkür ederim. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO ve Sinema Topluluğu olarak çok verimli bir hafta geçiriyoruz. Aynı zamanda bizi kırmayarak röportajımıza teşrif eden Sayın Osman Sınav'a, Ak Parti Malatya Milletvekili ve MYKY üyesi Öznur Çalık Hanımefendiye de teşekkür ederim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Radyo Tv Sinema öğrencileri ile çalışmalar yapan öğrencilerimi de alkışlıyorum’’ dedi.