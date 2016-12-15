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Bozok kermesi!

15 Aralık 2016 Perşembe 06:00
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Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu tarafından düzenlenen kermesin açılışını Rektör Salih Karacabey gerçekleştirdi.

Bozok kermesi!
Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu tarafından topluluk öğrencilerinin dönem içerisinde yaptıkları projelerin yer aldığı maketlerin sergisi ile fotoğraf ve logo yarışmasında dereceye girecek olan kişilere ödül verilmesi amacıyla kermes düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör  Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey, Fakülte Dekanları ve öğretim elemanları katıldı.

 Sergi ve kermes açılışı öncesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluğu akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen, topluluğun faaliyetleri hakkında Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’e bilgi sundu. 

Açılış sonrası bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey,  Mimarlık bölümü öğrencilerinin farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Salih Karacabey, “Mimarlık Bölümü’nü müstakil bir fakülte yapma yönünde bir niyeti olduğunu belirterek, bu kermes onun bir adımı olsun. Biz de inşallah en kısa sürede Mimarlık Bölümü’nü müstakil bir fakülte yaparız.” diye konuştu. 

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