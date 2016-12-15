Bozok kermesi!

Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu tarafından topluluk öğrencilerinin dönem içerisinde yaptıkları projelerin yer aldığı maketlerin sergisi ile fotoğraf ve logo yarışmasında dereceye girecek olan kişilere ödül verilmesi amacıyla kermes düzenlendi.





Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey, Fakülte Dekanları ve öğretim elemanları katıldı.





Sergi ve kermes açılışı öncesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluğu akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen, topluluğun faaliyetleri hakkında Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’e bilgi sundu.



