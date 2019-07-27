Bozok kendini tanıttı

İstanbul Kongre Merkezi’nde üç gün süren tercih fuarında 52 vakıf, 22 devlet üniversitesi, yurtdışı üniversite temsilcileri, yabancı dil okulları, özel eğitim kurumları ile birlikte 106 yükseköğretim kurumu katıldı. Ankara Anfa Altınpark’ta düzenlenen fuarda ise 38 vakıf, 23 devlet üniversitesi ve diğer eğitim kurumları ile birlikte 71 yükseköğretim kurumu yer aldı. Aday öğrenci ve velilerinin yoğun ilgi gösterdiği tercih fuarlarında Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından aday öğrencilere, bölüm ve programlar, kontenjanlar, sosyal, sportif imkânlar, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım olanakları gibi konular hakkında bilgi verdi, tanıtıcı materyaller dağıttı. Aday öğrencilere yönelik meslek seçimi ve tercihlerle ilgili yapılan seminerlerde, Doğru Tercihin Püf Noktaları, Dijital Çağda Üniversite ve Meslek Algısı, Yeni Kuşak İçin Modern Yükseköğretim, Geleceğin Meslekleri gibi konularda bilgi verildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ankara Anfa Altınpark’taki fuar standını ziyaret ederek, öğrenci ve velilere üniversite hakkında bilgi verdi, aday öğrencilere meslek tercihlerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.