Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683

Bozok kendini tanıttı

BOZOK Üniversitesi, Eket Fuarcılık tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı’na katıldı.

Bozok kendini tanıttı

BOZOK Üniversitesi, Eket Fuarcılık tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı’na katıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
32 Okunma
Bozok kendini tanıttı

İstanbul Kongre Merkezi’nde üç gün süren tercih fuarında 52 vakıf, 22 devlet üniversitesi, yurtdışı üniversite temsilcileri, yabancı dil okulları, özel eğitim kurumları ile birlikte 106 yükseköğretim kurumu katıldı. Ankara Anfa Altınpark’ta düzenlenen fuarda ise 38 vakıf, 23 devlet üniversitesi ve diğer eğitim kurumları ile birlikte 71 yükseköğretim kurumu yer aldı. Aday öğrenci ve velilerinin yoğun ilgi gösterdiği tercih fuarlarında Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından aday öğrencilere, bölüm ve programlar, kontenjanlar, sosyal, sportif imkânlar, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım olanakları gibi konular hakkında bilgi verdi, tanıtıcı materyaller dağıttı. Aday öğrencilere yönelik meslek seçimi ve tercihlerle ilgili yapılan seminerlerde, Doğru Tercihin Püf Noktaları, Dijital Çağda Üniversite ve Meslek Algısı, Yeni Kuşak İçin Modern Yükseköğretim, Geleceğin Meslekleri gibi konularda bilgi verildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  Ankara Anfa Altınpark’taki fuar standını ziyaret ederek, öğrenci ve velilere üniversite hakkında bilgi verdi, aday öğrencilere meslek tercihlerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakan’ın başarısı
Atakan’ın başarısı
Tekne gölete indirildi
Tekne gölete indirildi
Gençler, rektörü ziyaret etti
Gençler, rektörü ziyaret etti
Kursiyerin dondurma keyfi
Kursiyerin dondurma keyfi
Muhtarlar bilgilendirildi
Muhtarlar bilgilendirildi
Yaşlılardan ziyaret
Yaşlılardan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim