Bozok ilk hafta Tokat deplasmanında

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından temsilcimiz Yozgat Bozokspor ilk hafta Tokat Gençlik Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Hentbol Erkekler Birinci Liginde 12 takım mücadele edecek. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor ilk hafta çıkacağı Tokat deplasmanın ardından kendi sahasında Aydın PTTspor ile puan mücadelesi verecek. Ligde, Amasya 1957 Suluova Spor Kulübü, Ankara Hentbol İhtisas Kulübü, Aydın PTT Spor Kulübü, Seben Spor Kulübü, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü NEF Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü, Güneysu Spor Kulübü, Şırnak GSİM Spor Kulübü, Tokat Gençlik Spor Kulübü, Yozgat Bozokspor Spor Kulübü, Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü yer alıyor. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, genç ve tecrübeli oyuncuları kadrolarına kattıklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına yarın Ankara’da başlayacaklarını dile getiren Doğan, bir hafta boyunca Kızılcahamam’da çalışacaklarını ve daha sonra Yozgat’ta ligin ilk haftasına hazırlayacaklarını vurguladı.

