Bozok hazır bekliyor!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte gençlerin hayallerinin gerçeğe, umutlarının huzurlu ve güvenli bir geleceğe dönüştüğünü söyledi. Karadağ, ‘’Bizler yeni eğitim-öğretim yılında ailemizin birer üyesi olarak sizleri heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemin olmazsa olmazı ‘aşı’ konusunda tüm akademik ve idari personelimizle hazırlıklarımızı tamamladık’’ dedi.

Karadağ, kampüsün, okulların, yurtların 18 Ekim'de öğrencileri karşılamaya hazır olduğunu vurguladı. Karadağ, ‘’Sizleri de aynı hassasiyetle aşılarınızı olmuş, pandemi koşullarına riayet ederek yeni evinize bekliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum’’ diye konuştu.