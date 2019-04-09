Bozok gölet bekliyor

Bozok Üniversitesi kampüsün yeşillendirilmesi, sulama ve su ihtiyacını temin maksadıyla kampüs alanına gölet yapımı talebinde bulunmuştu. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan gölet projesi, aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen henüz başlatılamadı. Bozok Üniversitesi’ne inşa edilecek gölet, Erdoğan Akdağ Kampüsü’nün yeşillendirilmesi ve kampüsün su ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Projeyle alakalı daha önce kampüste DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey incelemelerde bulunmuştu. Rektör Karacabey, gölet yapımı projesinin üniversitenin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacağı için önemli bir proje olduğunu hatırlattı.

Haber: Mustafa TEKER