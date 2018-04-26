BOZOK DÜNYAYA AÇILIYOR

BOZOK Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bozok Sempozyumu ile üniversite ve Yozgat dünyaya açılıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Bozok Sempozyumu’na ülke genelinden ve farklı ülkelerden seçkin bilim insanları katılım gösterecek. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ilkinde Yozgat’ın tarihi, kültürü, gelenekleri ve ekonomi gibi konuların ele alındığı Bozok Sempozyumu’nun ikincisinde Yozgat turizminin masaya yatırıldığını bildirdi. Salih Karacabey, 3-5 Mayıs 2018 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilecek sempozyumda ise bölgesel kalkınma ve kültürel gelişim konularının sempozyum konusu olarak belirlendiğini ifade etti. Rektör Karacabey, Bozok Sempozyumu başta olmak üzere, bilimsel toplantıların Yozgat’ı dünyaya tanıtma açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Karacabey, “Bozok Sempozyumu artık geleneksel hale geldi ve kalitesini de ortaya koymuş oldu. Sempozyumlarımızdan bir tanesinde de Yozgatlı önemli şahsiyetleri ele almayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca ise, bu seneki sempozyuma 142 üniversite, 7 farklı kurumdan 160 bilim adamının katılım göstereceğini, sempozyumda 192 tebliğ sunulacağını, 53 oturum gerçekleşeceğini ve 8 farklı salonda sempozyumun yürütüleceğini belirtti. Karaca, Bozok Sempozyumu’nun fiziki gelişim kadar önemli olduğuna da vurgu yaparak, “Bozok Sempozyumunun bilimsel manada bir marka değeri oluştu. Normalde bölgesel düzeyde katılım olması gerekirken, Bozok Sempozyumu’na ülkemizden ve farklı ülkelerden seçkin bilim insanları ilgi göstermektedir” şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa TEKER

