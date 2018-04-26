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BOZOK DÜNYAYA AÇILIYOR

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SALİH KARACABEY Ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonları sürekli hale getirerek, bilim insanlarının dikkatini bu coğrafyaya çekmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Karacabey, 'Bu etkinlikler sayesinde ilimizin ve bölgemizin gelişimi açısından çözüm önerileri getirerek, sahip olduğumuz potansiyeli açığa çıkarmış oluyoruz. Üniversite olarak, bu tür bilimsel etkinliklere büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren artan bir şekilde uluslararası ve ulusal çapta bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptık' dedi. Rektör Karacabey, 2015 yılından sonra uluslararası ve ulusal nitelikte 20’ye yakın sempozyum ve kongre gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu süre zarfında 60’a yakın konferans, 5 panel, 6 çalıştay gerçekleştirdiklerini, etkinliklere çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı katılarak, bilimsel çalışmalarını aktardıklarının altını çizdi.

BOZOK DÜNYAYA AÇILIYOR

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SALİH KARACABEY Ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonları sürekli hale getirerek, bilim insanlarının dikkatini bu coğrafyaya çekmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Karacabey, 'Bu etkinlikler sayesinde ilimizin ve bölgemizin gelişimi açısından çözüm önerileri getirerek, sahip olduğumuz potansiyeli açığa çıkarmış oluyoruz. Üniversite olarak, bu tür bilimsel etkinliklere büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren artan bir şekilde uluslararası ve ulusal çapta bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptık' dedi. Rektör Karacabey, 2015 yılından sonra uluslararası ve ulusal nitelikte 20’ye yakın sempozyum ve kongre gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu süre zarfında 60’a yakın konferans, 5 panel, 6 çalıştay gerçekleştirdiklerini, etkinliklere çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı katılarak, bilimsel çalışmalarını aktardıklarının altını çizdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:36
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BOZOK DÜNYAYA AÇILIYOR

BOZOK Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bozok Sempozyumu ile üniversite ve Yozgat dünyaya açılıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Bozok Sempozyumu’na ülke genelinden ve farklı ülkelerden seçkin bilim insanları katılım gösterecek. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ilkinde Yozgat’ın tarihi, kültürü, gelenekleri ve ekonomi gibi konuların ele alındığı Bozok Sempozyumu’nun ikincisinde Yozgat turizminin masaya yatırıldığını bildirdi. Salih Karacabey, 3-5 Mayıs 2018 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilecek sempozyumda ise bölgesel kalkınma ve kültürel gelişim konularının sempozyum konusu olarak belirlendiğini ifade etti. Rektör Karacabey, Bozok Sempozyumu başta olmak üzere, bilimsel toplantıların Yozgat’ı dünyaya tanıtma açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Karacabey, “Bozok Sempozyumu artık geleneksel hale geldi ve kalitesini de ortaya koymuş oldu. Sempozyumlarımızdan bir tanesinde de Yozgatlı önemli şahsiyetleri ele almayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca ise, bu seneki sempozyuma 142 üniversite, 7 farklı kurumdan 160 bilim adamının katılım göstereceğini, sempozyumda 192 tebliğ sunulacağını, 53 oturum gerçekleşeceğini ve 8 farklı salonda sempozyumun yürütüleceğini belirtti. Karaca, Bozok Sempozyumu’nun fiziki gelişim kadar önemli olduğuna da vurgu yaparak, “Bozok Sempozyumunun bilimsel manada bir marka değeri oluştu. Normalde bölgesel düzeyde katılım olması gerekirken, Bozok Sempozyumu’na ülkemizden ve farklı ülkelerden seçkin bilim insanları ilgi göstermektedir” şeklinde konuştu. 
Haber: Mustafa TEKER
 

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