BOZOK DA DOLACAK

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bin civarında olan çalışan sayısını 3 bine çıkardıklarını belirterek, geçen aylarda temeli atılan fabrikaların fiziki şartlarının şuanda yüzde 90'ını tamamlandığını söyledi. Yozgat’taki sanayi yatırımları konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı da bilgilendiren Çelik, basın mensuplarıyla da bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. 5 fabrikanın 2021'in ilk aylarında yada ikinci ayın ortalarında açılışının olacağını bildiren Çelik, ‘’Yaklaşık Bine yakın istihdam sağlayarak bu tesislerimizde Yozgat'ın üreten bir şehir olma yolunda hızla ilerlemesine devam edeceğiz. Her şeyden önce bu çalışmalarımızda bize sonsuz destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e çok teşekkür ediyoruz’’ dedi. Çelik, fiziki şartları tamamlanan, 4-5 aylık gibi bir süre içerisinde açılışları yapılacak fabrikalarda yaklaşık 6 bin Yozgat insanına yeni iş, aş olanakları sağlanacağını bildirdi.

YENİ BİR YATIRIM

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, bu yatırımlarla birlikte çalışmalara devam ettiklerinin de altını çizerek, ‘’Geçen haftalarda sözleşmesini imzaladığımız yeni bir müjdemiz yeni bir yatırımımız daha var. Tabi iş belirli bir noktaya gelmeden, netleşmeden kamuoyuna bunu duyurmak istemedik. 100 Milyon liralık bir yatırım kararı alan Azerbaycanlı bir kardeşimizin yeni yatırımı ile alakalı bütün resmi sözleşmelerimizi imzaladık. Kısmet olursa Mart ayı gibi yaklaşık 150'ye yakın bir çalışanla birlikte fabrikamız çok hızlı bir şekilde yapılıp 2021'in sonlarına doğru faaliyete geçecek. Yeni yatırımcımızın Yozgat'taki çalışan hedefi 900 kişidir. 850 Milyon liralık bir yatırım kararı aldı. Birinci etap olarak 100 Milyon lira olarak duyurmak istiyorum. Yozgat'ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Yozgat'ın son 2 yılda aldığı yatırımlara bakarsak son 10 yılda almadığı yatırımları aldı diyebiliriz’’ diye konuştu.

DESTEK VERİYORLAR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın devlet büyüğü olarak Yozgat'ta her türlü olanağı ve devletin gücünü hissettirdiğini de kaydetti. Çelik, ‘’Sanayicinin her zaman yanında olduğunu biz biliyoruz. Bu nedenlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yozgat'ımızdaki diğer kurum müdürlerimiz de aynı şekilde bu ekonomik kalkınmanın bir neferi olarak yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarda bizim her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Kısmet olursa yeni yatırımlarımızla birlikte bu yatırımda da birinci olarak Yozgat halkına armağan edeceğiz. Azerbaycan biliyorsunuz ki yeni bir savaş halinden çıktı. Ama yatırımcılarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Bu süreci de birlikte takip ettik. Onların da tüm Yozgat halkına ayrı ayrı selamları ve güzel temennileri var. Yozgat'a yatırım yapmaktan dolayı mutlular. 2021 yılı için konuştuğumuz yeni yatırımcılarımız da var. Belirli bir neticeye ulaştırdıktan sonra bilgilendirme yapacağız’’ şeklinde konuştu.