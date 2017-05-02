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Bozok coştu!

02 Mayıs 2017 Salı 23:59
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Bozok Üniversitesi tarafından 24 Nisan-2 Mayıs 2017 tarihleri arasında birtakım sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kutlanan 10. Bahar Şenlikleri sona erdi.

Bozok coştu!
Bu yıl Yozgat'ta renkli görüntülere ev sahipliği yapan Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri coşku ile kutlandı. Erdoğan Akdağ Kampüsü alanında tiyatro gösterileri, konserler, şiir dinletileri, sergi, film gösterimleri, lunapark gibi farklı etkinliklerin sahne aldığı şenliklerde, öğrenciler bir yılın yorgunluğu ve stresini attılar. Şenlikler kapsamında düzenlenen konserlerle öğrenciler gönüllerince eğlendi. Ayrıca şenliklerde Sportif Havacılık Kulübü tarafından Model Uçak Gösterisi ve Uçurtma Şenliği de izleyicilerden tam not aldı.
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