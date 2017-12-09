Bozok Antep’te

Yükseköğretim kurumları sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına eğitimciler veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Zeugma Mozaik Müzesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda, iki gün gerçekleştirilen yükseköğretim fuarına 5 devlet üniversitesi ile birlikte toplam 22 üniversite stant açtı. Fuarı 130 liseden öğrencinin ziyaret ettiği bildirildi. Fuarda, Bozok Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarının yanı sıra üniversite kampüsü sosyal imkânlar ve şehir hakkında da bilgiler verildi.