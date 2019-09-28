BOZOK ALKIŞLARLA

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 2019-2020 akademik yılın hayırlı olmasını dileğinde bulundu, Bozok Üniversitesinde yaklaşık 900 öğretim görevlisi, 22 bin öğrenci bulunduğunu söyledi. Vali Çakır, "Dünyada gelişmiş büyük ülkeler var. Aslında bu ülkeler çok büyük olduğu için veya bir yerlere geldiği için söz sahibi değiller. Bu ülkelerin temeline baktığımız zaman çok büyük üniversiteleri var. Biz dünyada ilk bine giren üniversite sayısında azaldık ama 207 üniversitemiz var, bunlardan biri Bozok Üniversitesi. Üniversitemiz 2006 yılında kurulan yeni bir üniversite. Üniversitemizin aşama kaydetmesi kolay bir iş değil ama hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte üniversitemiz gelişip büyüyecek" dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, üniversitelerin bulunduğu illerde bilimin, sanatın, eğitimin, kültürün ve ticaretin merkezi olduğunu söyledi. Geleceğin Türkiye'sini inşa eden gençlere, geleceğin dünyasında rekabet edebileceği altyapıyı oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Başer, "Hükümet olarak üniversitelerimizin gelişmesi için büyük destek veriyoruz. Bundan sonra yapacağımız iş, üniversitelerimizi sayı olarak çoğaltmak değil, eğitimin, öğretimin kalitesini ve niteliğini artırmaktır. Dünyada ilk binlere, yüzlere, onlara giren üniversiteler haline getirmek için gerekli altyapıyı sunmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. Belediye Başkanı Celal Köse de 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, akademik başarının ve bilimsel düzeyin yükselmesini çok önemsediğini ifade etti. Dünyada 50 binin üzerinde üniversite bulunduğuna değinen Karadağ, "Ülkemizdeki üniversite sayısı 200'ü aştı, bunlardan dünyada ilk bine giren sadece 13 Türk üniversitesi var. İlk 500 arasında ise üniversitemiz bulunmuyor. Bozok Üniversitesi olarak diğer üniversitelere göre yolun başında olsak da kendini kanıtlayan bir üniversite olarak anılmak için bir hedefimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için her birimizin üzerine düşen sorumluluklarımız var" ifadelerini kullandı. Rektör Karadağ, öğrenci sayısının 22 bini aştığını, 12 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokul, 17 araştırma-uygulama merkezi, akademik ve idari 2 bini bulan mensubu ile bölgenin parlayan yıldızı olmaya namzet bir üniversite olduklarının altını çizdi. Karadağ, ‘’Üniversitemizde dinamik, üretken ve huzurlu ortamı geliştirmek istiyoruz. Bunun için katılımcı, ulaşılabilir, akademik özgürlüklere saygılı, adil ve herkese eşit yakınlıkta bir yönetim anlayışında ısrarcı olacağız. Bu anlayış içinde çalışırken hedeflerimize ulaşmak için Üniversite’nin kurumsallaşmasını güçlendirmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Üniversite yönetimi ve akademik personeli olarak, Üniversite’nin halka dönük yüzünü önemseyeceğiz. Tıp Fakültesi Hastanesi gibi halka hizmet veren birimlerimizin ‘örnek’ düzeye yükselmesi başlıca hedefimiz olacaktır. Öte yandan Yozgat’ın kaynaklarının üretime geçmesinde mevcut potansiyeli destekleyerek bölgeye yeni iş alanları kazandırmak, odaklanacağımız bir başka konu olacaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla bölgemizde bir “girişimci ekosistemi” doğuracağımıza inanıyoruz. Diğer kurumlarımızla işbirliği halinde kentimizin ve bölgemizin bilim, kültür ve sanat hayatını besleyen araştırmalar ve yenilikçi atılımlarla, ümit ediyorum ki kısa sürede gündeme yeni sayfalar açmış olacağız’’ şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa M. Aral'ın verdiği ilk ders ile Bozok Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açıldı.

