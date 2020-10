BOZOK 2022’YE HAZIRLANIYOR

YOZGAT’ta üçüncü Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin 2022 yılında tamamlanarak, yatırımcılara arsa tahsisine başlanacağı belirtildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sunacaklarını düşündükleri Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Yozgat’ta 4 Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyet göstermiş olacağını bildirdi. Vali Polat, Saray Bölgesi’nde Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy’de Çanakkale Seramik Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğunu hatırlattı. Bunlara ilave olarak, Yozgat Bozok ve Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgeleri’nin de planlamasının yapıldığını bildiren Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin Yozgat’ın ikinci büyük yatırımı olduğunu söyledi. Müteahhide iki ay önce yer teslimini yaptıkları kaydeden Vali Polat, ‘’16 milyon liranın üzerinde bir bedele ihalesini yaptığımız bölgede 47 tane parsel bulunuyor. 39 tanesi sanayi parseli, buranın yüzde 82,5 İl Özel İdaresine diğer kalan kısmı ise Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına ait. Bölgemiz Çorum ve Sivas anayolu kavşağında, buranında inşallah ilerleyen yıllarda altyapısı ve OSB kurulum aşaması bittikten sonra yatırımcı çekeceğini düşünüyorum’’ dedi.

YATIRICILARIN

ÖNÜNÜ AÇIYORUZ

Yozgat Valisi Ziya Polat, kendilerinin yatırımcının önünü açmak için devlet olarak her türlü imkanları verdiklerinin altını çizdi. Bu konuda kendilerine destek olan tüm büyüklerine Teşekkür eden Vali Polat, ‘’Umarım en kısa zamanda altyapımızı tamamlayıp OSB’mizi hazır hale getiririz. Yatırımcıları burada ağrılarız, ilimize katma değer katacak bütün yatırımcıları buraya beklediğimizi ve devletimizin tüm imkanlarının onlara sonuna kadar açık olduğunu belirtiyorum. Umarım istihdama artı değer katarak istihdam sağlarız, 39 sanayi arsasını hepsine tahsis ederiz. İlimizin yatırımlarına yenilerini ekleriz, Bozok OSB’nin yanı sıra Boğazlıyan OSB’ye aynı zamanda bitirip bir taraftan Kayseri’den yatırımcı çekmek bir taraftan Çorum’dan ve Yozgat’tan Türkiye’nin her tarafından yatırımcı çekmek istiyoruz. Yozgatlısı Çorumlusu değil hepsini seviyoruz kapımızda gönlümüzde her daim açık OSB’mizin hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.