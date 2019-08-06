Bozkurt'un Sağlık durumu iyiye gidiyor

Saldırganların yakalanarak, yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, üç kişi oldukları ileri sürülen zanlılardan birisinin Zeki Bozkurt’un Yozgat İl Özel İdaresi’ndeki ofisine gelerek, birlikte otomobiline binip, Şefaatli ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları, yolda ise ikinci zanlının araca bindiği ileri sürüldü. Bozkurt’u başkanlığı döneminden tanıyan şahıslar, yolda tehditle aracın Kadranlıdere bölgesinde bekleyen üçüncü şahsın yanına gitmesinin sağlandığı iddia edildi. Bozkurt’a burada senet imzalattırılıp, daha sonra da dar ettikleri kaydedilen zanlıların kaçtıkları, polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucunda önce zanlılardan birisinin, daha sonra da diğer ikisinin Şefaatli ilçesinde yakalanarak, soruşturmaya başlandığı öğrenildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Zeki Bozkurt’un ameliyat edildiği, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. İleri Gazetesi olarak Şefaatli eski Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, acil şifalar diliyoruz.