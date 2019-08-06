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Bozkurt'un Sağlık durumu iyiye gidiyor

ŞEFAATLİ eski Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’a yapılan saldırı sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Bozkurt'un Sağlık durumu iyiye gidiyor

ŞEFAATLİ eski Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’a yapılan saldırı sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

06 Ağustos 2019 Salı 08:29
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Bozkurt'un Sağlık durumu iyiye gidiyor

Saldırganların yakalanarak, yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, üç kişi oldukları ileri sürülen zanlılardan birisinin Zeki Bozkurt’un Yozgat İl Özel İdaresi’ndeki ofisine gelerek, birlikte otomobiline binip, Şefaatli ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları, yolda ise ikinci zanlının araca bindiği ileri sürüldü. Bozkurt’u başkanlığı döneminden tanıyan şahıslar, yolda tehditle aracın Kadranlıdere bölgesinde bekleyen üçüncü şahsın yanına gitmesinin sağlandığı iddia edildi. Bozkurt’a burada senet imzalattırılıp, daha sonra da dar ettikleri kaydedilen zanlıların kaçtıkları, polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucunda önce zanlılardan birisinin, daha sonra da diğer ikisinin Şefaatli ilçesinde yakalanarak, soruşturmaya başlandığı öğrenildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Zeki Bozkurt’un ameliyat edildiği, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. İleri Gazetesi olarak Şefaatli eski Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, acil şifalar diliyoruz.

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Bozkurtun Sağlık Durumu Iyiye Gidiyor
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Ahmet Demirel Aydıncık 8.dönem ilçe Belediye başkanı 2019-08-06 10:48:47

Sayın belediye başkanı Zeki Bozkurta yapılan bu saldırı ve planın başka şahıs ve yönetici ve iş adamlarınada yozgat ilimizin her ilcesinde yapilmasida muhtemeldir.tum cadde ve soklarda kumelenmis işsiz bonsai çeken uyuşturucu kullanan bir çok gençlerin yollarda tehlikeli araçlar kullanarak halkımızı rahatsız ettikleri aşikardır. Bunlara bir önlem alınamazsa bu güzel ilimizin ismi kirlenir.buna asla izin verilmemesi lazım. Şehir içi şehir dışında tüm polis ce emniyet mensuplarına trafikte ceza kesmesi yetkisi veriyorsunuzda neden halkın huzurunu bozan araç larda yada sokak ve caddelerde kümelenmiş suç makinası haline gelmiş mafya ve mafya buluntularının için bir önlem almıyorsunuz. Sayın başkanı yakan ailesini acıya koyan saldırı bir gün başkalarına da yapilmiyacagindan eminmisiniz. Ben şahsen emin değilim.

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