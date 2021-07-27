BOZKIRIN SAHiLi

Yozgat’ın Karadeniz bölgesine sınır ilçeleri olan Çekerek ve Aydıncık, bayram tatili süresince çevre il ve ilçelerden gelen konukları ağırladı. Çekerek ırmağı ve Aydıncık ilçesi Kazankaya kanyonunda piknik yapıp, ırmak suyuna girerek serinlemeye çalışanlar sahil bölgelerini andırdı. Orta Anadolu bozkırında, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen turistlerin durağı Çekerek ilçesinde Kızlar Kayası eteklerinde, Çekerek Irmağı kenarında belediye tarafından yaptırılan mesire alını ile Aydıncık ilçesinin Kazankaya kanyonu bölgesi oldu. Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren başlayan yoğunluk, hafta sonu cumartesi ve Pazar günü de devam etti. Çekerek ilçesinde rafting parkurunun yapılacağı bölgede Çekerek Irmağı kenarlarındaki alanda kimileri piknik yaparken, bazıları da bunaltıcı sıcaklar nedeniyle ırmak sularına girip, yüzerek serinlemeye çalıştı. Aydıncık ilçesinde ise Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan Kanyon ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki kanyona akın edenler, bölgede piknik yapıp, kanyon ortasından geçmekte olan Çekerek Irmağı sularında serinlemeye çalıştı. (Fotoğraf: Hasan Gürgen/Aydıncık)