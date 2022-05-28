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Bozkırın ortasında üretiliyor

Bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, ağ kafes sistemi ile barajda üretilen somon ve alabalıklar başta Uzak Doğu olmak üzere Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:16
Bozkırın ortasında üretiliyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı’nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı. Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin 500 tona kadar alabalık üretimi gerçekleştirirken denize kıyısı olmayan Yozgat’ta üretilen balıklar, Uzakdoğu ülkelerinden Japonya, Avrupa ülkelerinden ise Almanya, Hollanda ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Çekerek Barajı’nda üretilen balıklar sezonun açılmasıyla kamyonların arkasına yerleştirilen özel tanklarla, Denizli ilinde bulunan Somon Üretim Tesisleri’ne götürülüyor. Burada belli bir ağırlığa gelerek somon halini alan balıklar, ihraç edilmeye başlıyor. Yozgat’ta üretilen ve Denizli’de tesislerde işlenerek somon halini alan balıklar, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinin mutfaklarındaki yeri alıyor.
Çekerek Barajında standartlara uygun kurduğu ağ kafes sistemi ile yılda 60 ton alabalık üretimi gerçekleştiren balıkçı Adnan Yılmaz, “Denize kıyısı olmayan bozkırın ortası Yozgat’ın Çekerek ilçesindeyiz. Burada ürettiğimiz balıkları Uzakdoğu’ya, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Şuan 60 tonluk kapasitemiz ile tam dolu çalışıyoruz. Herhangi bir satış ve pazar problemimiz yok. Burada alabalık ve somon yetiştiriyoruz. Türk somonu projesini başlattık. Anadolu’da olmaz denilen Türk somonunu da başardık. Onun sevkiyatını yaptık. Şu an alabalığımızı gönderiyoruz. Buradan biz fabrikaya gönderiyoruz. Fabrikada işlenip direk yurt dışına gidiyor. Ülkemize de miktarı önemli değil ama binlerce dolar katkıda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ında desteklediği yerelden kalkınma projesine biz de buradan alabalık ve somon üreterek, ihraç ederek katkıda bulunuyoruz.” dedi.
Alabalıkların Denizli iline sevkiyatını gerçekleştiren nakliyeci Cebrail Aksakal ise “Çekerek’ten Denizli’ye hasat yapıyoruz, nakliye işi ve oradan da yurt dışına sevkiyatlarımız Almanya, Hollanda, Rusya’ya gidiyor ve ihracatlar oluyor. Çekerek’te yetişen alabalıkları Denizli’ye sevkiyatını yapıyoruz. Oradan da yurt dışına ihracat oluyor” şeklinde konuştu.
Su ürünleri Mühendisi Erdem Kaya da “Çekerek bölgesine 2-3 gram olarak gelen yavru alabalık adaylarını bölgemizde yetiştirip 400-500 gram, 1 kilogram bazen de fazlasını yetiştirip dünya çapında Rusya, Almanya, Japonya gibi ülkelere ihracatı yapılmaktadır. Bunlar öncelikle fabrikalarımız da işlenip daha sonrasında sevkiyat haline getirilmektedir” ifadelerinde bulundu. •İHA•

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Bozkırın Ortasında üretiliyor
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