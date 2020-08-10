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Bozkırın ortasında bir bayram günü

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Haber Türk gazetesindeki köşesinde Sarıkaya Roma Hamamı kalıntılarını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:26
Bozkırın ortasında bir bayram günü

Zorlu yazısında, kurban bayramında Sarıkaya ilçesine gittiğini, geceyi Kırım Tatarlarının yaşadığı Tuzlacık köyünde geçirdiğini kaydetti. Zorlu yazısında şu görüşlere yer verdi: ‘’İlçe merkezine indiğimde ise Anadolu’nun orta yerinde önemli bir potansiyel olduğunu fark ettim. Zira dünyanın iki tarihsel yapıtından birisi Sarıkaya ilçesinde bulunuyor. UNESCO geçici miras listesine dahil olan ‘Basilica Therma’ adlı Roma Hamamı, 2.000 yıllık bir geçmişe sahip. MS 140 yılında yapıldığı kabul ediliyor. Dünyada içinde sıcak suyu bulunan iki yapıdan biri burası, diğeri İngiltere’de. Birçok tarihsel figürle birlikte önünde yarı olimpik bir havuz bulunuyor. İlçede yürürken bir anda karşımıza çıkıyor. Fakat büyük eksiklikler var. Belediye Başkanı Ömer Açıkel bu eserin tanıtımı içim büyük çaba sarf ediyor. Sosyal medyaya verilen birkaç dakikalık film bile büyük yankı uyandırmış. Burası ören yeri statüsüne alınırsa çok hızlı değişim olacağını söylüyor. Ayrıca fizik tedavi konusunda kurumsal adımlar atılırsa pilot bir merkez olacaklarına inanıyor. Nüfusuna göre Avrupa’da gurbetçisi çok olan bir ilçe. Maşallah! Gayrimenkul fiyatları büyükşehirleri aratmıyor. Yine de ellerindeki potansiyeli hayata geçirmekte zorlandıkları kesin... Gerçekten yapılacak çok şey var. Kültür ve Turizm Bakanlığının buraya bir el atması şart. Bakan Mehmet Ersoy bu tarihi eseri gelip görse büyük heyecan duyacağına eminim. Muhakkak ki ülkemizin pek çok yerinde nice güzellikler var. Önemli olan bu imkanları gerektiği gibi işleyerek, harekete geçirebilmek.’’

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Bozkırın Ortasında Bir Bayram Günü
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