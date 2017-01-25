Bozkırı sulayacak!

SÖZ VERİLMİŞTİ



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13 tesisin toplu temel atma töreni için geldikleri Yozgat’ta inandık barajının yatırım programına alınması için söz vermişlerdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o gün yapmış olduğu konuşmada, “Yatırım programında olmamasına rağmen Yozgat için önemi büyük olan İnandık Barajının yapımı için söz alındı. İnandık barajı Yozgat için önemlidir. Sağ olsunlar Sayın Bakanımız yatırım programında olmamasına rağmen karar verdiler ve projeler için formül bulunup proje ihalesi yapıldı ve inandık barajının projeleri tamamlandı. 2017 yatırım programında inşallah inandık barajımız olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yoğun gayret ve takipleri sonucunda İnandık Barajı Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yatırım programına alındı.



ÇİFTÇİLER MUTLU OLDU



İnandık Barajı tamamlanıp, hayata geçirilmesi halinde Yerköy ve civarında ki tarım alanları sulanıp, üründe çeşitlilik artacak, daha fazla ve kaliteli ürünler alınabilecek.

139 milyon yatırım bedelli, yaklaşık 32 metre yükseklikte ve ortalama 31.1 hm3 su toplama kapasitesine sahip baraj hizmete açıldığı zaman bölgedeki 2 bin 875 hektar alan sulanabilecek. Bu sayede Yerköy ile Kırıkkale arasında ki tarım arazilerinde sulu tarıma geçilerek daha bol ve kaliteli ürün alınabilecek.

İnandık Barajının 2017 yatırım programına alınmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yerköylü çiftçiler, 1962 yılından bu yana bu günü beklediklerini, barajın faaliyete geçmesiyle birlikte Yozgat’ın ve Yerköy’ün tarımda söz sahibi olma yolunda önemli bir adım atacağını kaydederek, barajın yatırım programına alınmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.



YOZGAT ŞANTİYE ALANINA DÖNECEK



Yine yapımı devam eden bazı yatırımlardan, Akdağmadeni Bahçecik Barajı, Boğazlıyan Oğulcuk Barajı, Hızlı Tren, Açık ve Kapalı Cezaevi, Diyanet Eğitim Merkezi, Hükümet Konağı ve yatırım planına alınan Yozgat Havaalanı, Bozok Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy İnandık Barajının da yapımına başlandığında Yozgat şantiye alanına dönecek.