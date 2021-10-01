BOZKIR’DA ŞENLiK

Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda açılan ve üç gün görülebilecek ‘Bozkırda Bilim Var’ başlıklı serginin açılışı yapıldı. Doğa bilimleri, mühendislik, teknoloji alanları, sosyal, beşeri bilimler, tarımsal bilimler çağrı alanları başlığı altında, kimya, fizik, biyoloji, görsel sanatlar, geri dönüşüm, dil becerileri, jeoloji, ekoloji, matematik, havacılık, uzay, el sanatları, tasarım, astronomi gözlemleri, bilişim teknolojileri uygulamaları, STEM, rehberlik, sosyal beceri, akıl oyunları, bilimin doğası, farkındalık çalışmaları, bilimsel gösteriler, eğlenceli bilim temelli oyunlar, arkeoloji ve söyleşi gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsayan çalışmalar görücüye çıkartıldı. 54 atölye çalışması, 6 saha gösterisi, bir söyleşi programı içeren proje, alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin liderliğinde uygulanmaya başlandı. Serginin açılışında konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliğinin ikincisini ‘Bozkırda Bilim Var’ adıyla başlatmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yazıcı, ‘’Bilimsel girişimciliği desteklemek için motive etmek, Mühendislik tasarım becerilerini geliştirmek amacıyla, doğa bilimleri, STEM, rehberlik, sosyal beceri, akıl oyunları, bilimin doğası, bilimsel gösteriler şenliğimizde yer almaktadır. Eğlenceli bilim temelli oyunlar gibi 54 atölye çalışması, 6 saha gösterisi ve söyleşi programlarını içeren geniş bir yelpazeyi kapsamayan şenliğimiz üç gün devam edecektir’’ dedi. Yazıcı, alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin liderliğinde uygulanacağını, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından 2020 yılı için destek alan 53 projeden biri olduğunu aktardı. Yazıcı, ‘’Projemiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Figen Kasap yürütücülüğünde planlanmıştır. Bu tür şenlikler sayesinde öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip, bu yeteneklerini merak uyandırıcı, heyecanlandırıcı ürünlerle beceriye dönüştürerek, geleceğin Aziz Sancar’ları, Selçuk Bayraktar’ları olarak başta Ülkemizin ve Dünya’nın geleceğine yön veren projeleri hayata geçireceklerine olan inancımız tamdır’’ diye konuştu.Daha sonra şenlikte açılan stantlar gezilip, projeler hakkında bilgi alındı.

