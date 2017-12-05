-Bozkırda ‘hurma’ yetiştirdi

Tropik meyve yetiştiriciliği merakı olan Mustafa Taş, soğuk iklimde yetiştirilmesi zor olan cennet hurması yetiştirmenin sevincini, Aydıncık Sanat Atölyesi yöneticilerinden Heykeltıraş Erol Gürgen ile paylaştı.

Akdeniz ve Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurmasını, Yozgat il genelinde ilk kez yetiştiren Mustafa Taş, fidanı ilk diktiğinde kimsenin meyve vereceğine inanmadığını, ancak hurmanın daha sonra filizlenip, meyve verdiğini söyledi.

