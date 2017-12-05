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-Bozkırda ‘hurma’ yetiştirdi

AYDINCIK ilçesinin Kösrelik Köyü’nde ikamet eden Mustafa Taş, köyünde ‘cennet hurması’ yetiştirerek, Türkiye’nin önemli tarım bölgesi Yozgat’ta babadan kalma yöntemlerle sebze, meyve, tarım ürünlerinin üretiminin yanında farklı ürünlerinde yetiştirilebileceği gerçeğini gözler önüne serdi.

-Bozkırda ‘hurma’ yetiştirdi

AYDINCIK ilçesinin Kösrelik Köyü’nde ikamet eden Mustafa Taş, köyünde ‘cennet hurması’ yetiştirerek, Türkiye’nin önemli tarım bölgesi Yozgat’ta babadan kalma yöntemlerle sebze, meyve, tarım ürünlerinin üretiminin yanında farklı ürünlerinde yetiştirilebileceği gerçeğini gözler önüne serdi.

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Bozkırda ‘hurma’ yetiştirdi

Tropik meyve yetiştiriciliği merakı olan Mustafa Taş, soğuk iklimde yetiştirilmesi zor olan cennet hurması yetiştirmenin sevincini, Aydıncık Sanat Atölyesi yöneticilerinden Heykeltıraş Erol Gürgen ile paylaştı.
Akdeniz ve Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurmasını, Yozgat il genelinde ilk kez yetiştiren Mustafa Taş, fidanı ilk diktiğinde kimsenin meyve vereceğine inanmadığını, ancak hurmanın daha sonra filizlenip, meyve verdiğini söyledi.

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