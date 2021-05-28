BOZKIR’DA BiLiM VAR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’ ile ‘Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları’ kapsamında hazırlanan projeler desteklenmeye hak kazandı.

Yozgat halkının yaş sınırı olmaksızın bilime ve teknolojiye ilgi duymalarını sağlayarak, merak ve araştırma duygularını artırmak amacıyla Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan Figen Kasap yürütücülüğünde uygulamaya konulacak, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği ‘Bozkırda Bilim var’ projesinin desteklenen 53 projeden biri olduğu kaydedildi. Üç gün süreli Bilim Şenliğinde, doğa bilimleri, mühendislik, teknoloji alanları, sosyal, beşeri bilimler, tarımsal bilimler çağrı alanları başlığı altında; kimya, fizik, biyoloji, görsel sanatlar, geri dönüşüm, dil becerileri, jeoloji, ekoloji, matematik, havacılık ve uzay, el sanatları ve tasarım, astronomi gözlemleri, planetaryum, bilişim teknolojileri uygulamaları, STEM, rehberlik, sosyal beceri, akıl oyunları, bilimin doğası, farkındalık çalışmaları, bilimsel gösteriler, eğlenceli bilim temelli oyunlar, arkeoloji ve söyleşi gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsadığı kaydedildi.

DOĞA EĞİTİMİ

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Bünyesinde proje yürütücüsü Merve Şirin koordinesinde ‘Sorgun’da Bilimin Dijital Güncesi’ adlı proje çalışması desteklenmeye hak kazandı. Gelişmiş ülkelerin fen öğretim programlarının yetiştirmeyi hedeflediği bilim okuryazarı bireylerin en önemli özelliğinin bilim ve bilimsel sorgulamanın doğası hakkında yeterli bir anlayışa sahip olmak olduğu hatırlatıldı. Son yıllarda yapılan araştırmalar, PISA, TIMMS gibi uluslararası sınavların ülkemizdeki ortaokul öğrencilerinin bilim ve bilimsel sorgulamanın doğası hakkında yeterli bir anlayışa sahip olmadığını gösterdiğine vurgu yapıldı. ‘’Bu noktadan hareketle TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projemizin amacı öğrencilerin, bilimin ve bilimsel sorgulamanın doğası hakkındaki görüşlerinin teknoloji entegrasyonu ile geliştirmektir. Karma yöntem kullanılarak yürütülecek projemizin katılımcılarını, 6. sınıftan 7. sınıfa geçen, akademik açıdan başarılı, sosyo-ekonomik bakımdan dezavantajlı, meraklı ve yeni bilgiler öğrenmeyi seven 30 öğrenci oluşturacaktır. Katılımcılar Yozgat ili başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde ikamet eden, öğrencilerden oluşacaktır. 20-25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan projemiz kapsamında katılımcıların bilimin doğası ve bilimsel sorgulamaya yönelik görüşlerini geliştirecek teknoloji ile entegre edilmiş toplam yirmi etkinlik yapılacaktır’’ denildi. •Seyfettin Sağlam•