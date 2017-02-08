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Bozkıra 70 milyon!

08 Şubat 2017 Çarşamba 06:30
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Yozgat’ın yeşil bir doğal örtüye kavuşması için Orman ve Suişleri Bakanlığı il genelinde 70 milyon 538 fidanı toprakla buluşturdu. Sadece 2016 yılında Yozgat’a dikilen fidan sayısı 5 milyon 142 bin olarak gerçekleşti.

Bozkıra 70 milyon!
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle orman varlığımızı artırmaya ve şehirlerimizi yeşile bezemeye devam ediyor.
Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda  3 milyar 750 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi.

YOZGAT YEŞİLE BOYANDI
Bu ağaçlandırma çalışmalarından nasibini fazlasıyla alan Yozgat’ta 70 milyon 538 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 955 bin 700 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Yozgat’ta 2016 yılında ise 5 milyon 142 bin adet fidan dikildi.

YOZGAT İÇİN ÖNEMLİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2016 yılında Yozgat’ta ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:
“Yozgat ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 59 bin 802 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

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