Bozkıra 70 milyon!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle orman varlığımızı artırmaya ve şehirlerimizi yeşile bezemeye devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi.



YOZGAT YEŞİLE BOYANDI

Bu ağaçlandırma çalışmalarından nasibini fazlasıyla alan Yozgat’ta 70 milyon 538 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 955 bin 700 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Yozgat’ta 2016 yılında ise 5 milyon 142 bin adet fidan dikildi.





YOZGAT İÇİN ÖNEMLİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 2016 yılında Yozgat’ta ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek şunları söyledi: