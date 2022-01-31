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Bozdağ’ı yalnız bırakmadılar

2017 yılında Abdulhamit Gül’e devrettiği Adalet Bakanlığı görevine yeniden getirilen AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ı devir teslim töreninde hemşehrileri yalnız bırakmadı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:39
Bozdağ’ı yalnız bırakmadılar

Görevinden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Abdulhamet Gül’ün yerine Anayasanın 104’üncü ve 106’ıncı maddeleri gereğince Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın Cuma günü ataması yapılmıştı. Hafta sonu ise Adalet Bakanlığında düzenlenen tören ile Bakan Abdulhamit Gül, 2017 yılında Bekir Bozdağ’dan almış olduğu Adalet Bakanlığı görevini tekrar Bozdağ’a verdi. Düzenlenen törende Bozdağ’ı, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer başta olmak üzere, AK Parti Yozgat il, ilçe teşkilatları ile bazı belediye başkanları yalnız bırakmadı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın devir teslim merasimine katıldık. Yıllardır şehrimize ve ülkemize hizmet eden değerli büyüğümüz Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ülkemize, şehrimize ve partimize hayırlı olsun’’ dedi.

Son Güncelleme: 30.01.2022 16:42
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