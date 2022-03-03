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Bozdağ’ı bilgilendirdi

Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

03 Mart 2022 Perşembe 00:02
Bozdağ’ı bilgilendirdi

AK Partili Belediye Başkanlarını makamında kabul eden Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ ile özel bir görüşme gerçekleştiren Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal yaptığı çalışmalar hakkında Bozdağ’a bilgi verdi. Ünal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı makamındaki ziyaretleri sırasında, beldelerinde hayata geçen, çalışmalar ile devam eden ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdiğini söyledi. Ünal, ‘’Metruk bina yıkımları, tarım, köy, TOKİ, GES, sulama, araç gereç, süt birliğimiz adına ve bununla ilgili bilgilendirmelerde ve ayrıca tarımsal sulama ile ilgili yapılacaklar hakkında fikirleri doğrultusunda çalışmalara başlayacağımızı beyan ederek ayrıldık. Sayın Bakanımıza bu nazik kabulleri ve yakın ilgilerinden dolayı kasabamız Belediye logolu plaket sunumunu yaptık bu vesile ile şahsım ve Özükavak kasabamız adına çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum’’ dedi.
 

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