Bozdağ’dan şehit ailesine taziye

Şehidin ailesini Sorgun ilçesine bağlı Küçük Taşlık köyündeki taziye çadırında ziyaret eden Bozdağ, baba Fahri Meral'e başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Bozdağ, baba Fahri Meral ile bir süre görüştü. Ziyarette Bozdağ'a, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve İl Müftüsü Ali Gülden eşlik etti. Piyade Sözleşme Er Mehmet Meral, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 26 Mayıs'ta şehit olmuştu. AA