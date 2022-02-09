Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bozdağ’dan Fen Lisesi müjdesi

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine yapımı talep edilen Fen Lisesi için müjdeyi verdi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:02
Bozdağ’dan Fen Lisesi müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede iki bakanlık arasında işbirliği konuları masaya yatırılırken Yozgat'ın eğitim talep ve ihtiyaçları ele alındı. Boğazlıyan ilçesine Fen Lisesi yapılması talebini gündeme getiren Bozdağ'a olumlu cevap veren Milli Eğitim Bakanı Özer, Boğazlıyan'a Fen Lisesi müjdesini verdi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘’Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e Boğazlıyan Fen Lisesi talebimizi olumlu yaklaştığı için teşekkür ederim. Boğazlıyan'a Fen Lisemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Okul binasının TOBB tarafından yapılması kararlaştırılmış olup TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Yozgat ve Boğazlıyan Eğitimine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Son Güncelleme: 08.02.2022 20:13
Anahtar Kelimeler:
MüjdeLisesiFenBoğazlıyanMahmutÖzerMebKarmaKuruluüyeleriKomisyonAdaletAnayasaTbmmBekirbozdağMilletvekiliAkpartiBozdağ’dan Fen Lisesi Müjdesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat heyetinden ziyaret
Yozgat heyetinden ziyaret
Hibe programı bilgilendirmeleri devam ediyor
Hibe programı bilgilendirmeleri devam ediyor
Düzensiz göç konulu toplantı
Düzensiz göç konulu toplantı
Kaymakamlar görevlerini tamamladı
Kaymakamlar görevlerini tamamladı
Asgari geçim endeksi
Asgari geçim endeksi
Hizmet-iş’te seçim zamanı
Hizmet-iş’te seçim zamanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim