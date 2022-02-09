Bozdağ’dan Fen Lisesi müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede iki bakanlık arasında işbirliği konuları masaya yatırılırken Yozgat'ın eğitim talep ve ihtiyaçları ele alındı. Boğazlıyan ilçesine Fen Lisesi yapılması talebini gündeme getiren Bozdağ'a olumlu cevap veren Milli Eğitim Bakanı Özer, Boğazlıyan'a Fen Lisesi müjdesini verdi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘’Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e Boğazlıyan Fen Lisesi talebimizi olumlu yaklaştığı için teşekkür ederim. Boğazlıyan'a Fen Lisemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Okul binasının TOBB tarafından yapılması kararlaştırılmış olup TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Yozgat ve Boğazlıyan Eğitimine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.