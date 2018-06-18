Bozdağ’dan bayram ziyaretleri

Bakan Bozdağ bayram boyunca yoğun ziyaret turları gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Polis Evi’nde emniyet mensuplarının bayramını tebrik etti. Burada emniyet mensuplarıyla bir süre sohbet eden Bakan Bozdağ, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek, burada görev yapan askeri personel ve erlerin Ramazan bayramını tebrik etti.

Bakan Bozdağ’ın ziyaret programında şehit aileleri de vardı. Bu kapsamda Hakkari’de PKK’lı hain teröristler tarafından gerçekleştirilen kahpe saldırıda şehit düşen Polis Memuru Abdullah Bozkurt’un babası Hüseyin ve annesi Satı Bozkurt ile 15 Temmuz Gazisi Muammer Erkaya da hanelerinde ziyaret edildi.