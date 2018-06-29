Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97274
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5613
STERLİN
5.9902
EURO
5.3027

Bozdağ’a yeni görev

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yapılan seçimlerin ardından yeni hükümet sistemi içinde oluşturacağı kabine ve bürokratik yapı konusunda mesai yaparken, yeniden Yozgat’tan Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da kabinede yer alabileceği gibi Meclis Başkanlığı veya Komisyonlarda başkanlık görevi üstlenebileceği konuşulmaya başlandı.

Bozdağ’a yeni görev

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yapılan seçimlerin ardından yeni hükümet sistemi içinde oluşturacağı kabine ve bürokratik yapı konusunda mesai yaparken, yeniden Yozgat’tan Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da kabinede yer alabileceği gibi Meclis Başkanlığı veya Komisyonlarda başkanlık görevi üstlenebileceği konuşulmaya başlandı.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
709 Okunma
Bozdağ’a yeni görev

Yapılan değerlendirmelerde Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı olması durumunda, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın grup başkanı yapılacağı, yeni sistemde, yasama odaklı çalışacak Meclis'te ihtisas komisyonlarının daha etkin hale gelecek olması nedeniyle bakanlardan bazılarının da komisyon başkanı olarak değerlendirileceği yorumu yapılıyor. Erdoğan'ın özellikle AKP'nin Meclis grup yönetiminde köklü değişikliklere gideceği ve siyasi yönü ağır basan isimleri grup yönetimine taşıyacağı öne sürülüyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Novada'da çekiliş sonuçlandı
Novada'da çekiliş sonuçlandı
Umut devlet kapısı
Umut devlet kapısı
Uranyum hazırlığı
Uranyum hazırlığı
Köy yoluna  sıcak asfalt
Köy yoluna  sıcak asfalt
Çocuk parkına inşaat
Çocuk parkına inşaat
Köye koruma kanalı
Köye koruma kanalı

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim