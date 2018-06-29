Bozdağ’a yeni görev

Yapılan değerlendirmelerde Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı olması durumunda, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın grup başkanı yapılacağı, yeni sistemde, yasama odaklı çalışacak Meclis'te ihtisas komisyonlarının daha etkin hale gelecek olması nedeniyle bakanlardan bazılarının da komisyon başkanı olarak değerlendirileceği yorumu yapılıyor. Erdoğan'ın özellikle AKP'nin Meclis grup yönetiminde köklü değişikliklere gideceği ve siyasi yönü ağır basan isimleri grup yönetimine taşıyacağı öne sürülüyor.