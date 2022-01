Bozdağ yeniden Adalet Bakanı

Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül’ün yerine Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ getirildi. Cumartesi günü yapılan devir teslim töreninde konuşan Bozdağ, daha önce Abdulhamit Gül’e emanet ettiği Adalet Bakanlığı görevini, şimdi Gül’den tekrar devraldığını söyledi. Bozdağ, yaptığı konuşmada, ‘’Her adımımız doğru olsun diye dua ediyorum, herkesten yardım ve destek beklediğimizi ifade etmek isterim. Birlikte daha ileriye doğru koşacağız. Bundan sonra da dayanışma ve istişare içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce çok sevdiğim Abdülhamit Gül bakanımıza devretmiştim. Milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı için Rabbime şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bakan Gül önemli reformların altına imza attı. Bu reformları burada anlatsak zaman yetmez. Bu bir bayrak değişimi, bayrağı bugün ben devralıyorum. Hem Cumhurbaşkanımızla hem kabinemizle hem parlamentomuzla, herkes ile bir olarak daha iyisini, daha doğrusu yaparak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Her türlü iyi adımı daha ileriye birlikte taşıyacağız. Rehberimiz hukuk olacaktır. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük politikayı hayata geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla, birlikte olacağız. Her adımımız doğru olsun diye dua ediyorum, herkesten yardım ve destek beklediğimizi ifade etmek isterim. Birlikte daha ileriye doğru koşacağız. Bundan sonra da dayanışma ve istişare içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Rabbim ikimizin de yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum’’ dedi.

Abdulhamit Gül ise Bozdağ'ın başarılı şekilde göreve devem edeceğine inancının tam olduğunu vurguladı. Gül, ‘’Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl önce görevi devraldığım Bekir Bozdağ beye görevi devrediyorum. Hem görevi tecdih eden hem de görevden affımıza ilişkin takdirleriyle bizlere verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette her makam geçici, bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref’’’ diye konuştu.